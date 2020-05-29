Администрация Печор за три года не смогла спилить аварийное дерево

Прокуратурой Печорского района по обращению жителя города Печоры проведена проверка по вопросу спила аварийного дерева, расположенного на территории города вблизи жилых домов и автомобильной дороги.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в 2017 году администрацией ГП «Печоры» проведено комиссионное обследование тополя, о чем составлен соответствующий акт, согласно которому дерево признано аварийным и подлежит сносу.
Администрацией ГП «Печоры» это дерево внесено в реестр спила аварийных, ветхих деревьев и кустарников на территории МО «Печоры».
Однако, до настоящего времени снос зеленого насаждения не осуществлен, что влечет угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.
В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации ГП «Печоры» об обязании организовать работы по сносу аварийного дерева.
Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена соответствующая обязанность.
Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.