Общество

Роспотребнадзор не будет наказывать посетителей кинотеатров за нарушение социальной дистанции в зале

Роспотребнадзор не будет контролировать соблюдение социального дистанцирования в кинотеатрах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это рекомендации, и сказать, что мы будем проверять и кого-то за это наказывать, пока это не предполагается. Мы говорим о том, как должна быть организована работа кинотеатра», - сказала Попова в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье.

Она отметила, что в рекомендациях прописано, как людям безопасно находиться в кинотеатрах. Также она подчеркнула, что за рассадку будут отвечать кассиры кинотеатров при продаже билетов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кинотеатров и кинозалов в условиях коронавируса. Решение об открытии кинотеатров должны будут принимать власти регионов по рекомендации санитарных врачей, исходя из эпидемической ситуации в субъекте. Зрителям рекомендовано носить маски и воздержаться от похода в кино при наличии симптомов ОРВИ.

Билеты будут продавать так, чтобы между посетителями сохранялась дистанция не менее метра (члены одной семьи могут сидеть вместе). Для того, чтобы избежать очередей в кинозалы и минимизировать контакты в фойе, кинотеатрам с несколькими залами рекомендовано составить расписание сеансов с промежутком между началом кино не менее 15 минут (не менее 10, если залов больше шести). Кроме того, кинотеатры будут проводить усиленную дезинфекцию и обработку помещений, проветривание залов после просмотра.