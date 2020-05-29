Общество

Про расизм и россизм

В США начался «майдан», как это назвала «Комсомольская правда». Якобы из-за расистской выходки белого полицейского, который на глазах у всех так долго давил коленом на шею чернокожего подозреваемого, что тот потерял сознание, а потом скончался в больнице.

Погибшего звали Джордж Флойд. Полиция приехала арестовать его за то, что он якобы оплатил сигареты поддельной двадцатидолларовой купюрой.

Теперь следствие пытается установить, оказывал ли Джордж сопротивление полиции и от чего именно он скончался (первая медицинская экспертиза показала, что не от удушения, а от проблем с сердцем, которые могли усугубиться от приема каких-то веществ).

Тем временем мэр Миннеаполиса (это все произошло в Миннеаполисе) назвал причиной инцидента расовую ненависть. И начавшиеся в связи со всем случившимся беспорядки называют расовыми. В России это только так и подается.

Но меня терзают смутные сомнения.

Полицейского (теперь уже бывшего), который долгие семь минут давил коленкой на шею Джорджа, невзирая на его мольбы о пощаде, зовут Дерек Шовин.

В пятницу его супруга, Келли Шовин, подала на развод, потому что она «опустошена» произошедшим и переполнена сочувствия к родным и близким погибшего. А кроме того, Келли попросила у полиции защиты от протестующих для себя и своих родственников.

Но самое интересное не это, а то, кем является эта дама, и какой у нее бэкграунд.

Так вот, если погуглить, то выясняется, что она не только «Миссис Миннесота - 2018».

Во-первых, Келли Шовин - представительница монголоидной расы, потому что родилась она в Лаосе. Ее семья бежала в США в 70-е годы от гражданской войны, которая разразилась в этой стране из-за того, что власти провозгласили «переход на социалистический путь развития».

Келли вышла за Дерека замуж десять лет назад - после того, как развелась с первым мужем, от которого у нее двое детей, и переехала в Миннесоту.

Кстати, она познакомилась со своим вторым мужем в той самой больнице, где скончался Джордж Флойд. Потому что раньше работала там радиологом.

Во-вторых, Келли сама однажды была задержана по подозрению в таком же преступлении, как и Джордж Флойд. В 2005 году ее обвинили в том, что она выписала фальшивый чек на 42 доллара. Дело было прекращено, когда она заплатила штраф.

К чему я веду. Я не верю, что Дерек Шовин расист и настолько нетерпим к правонарушителям, что его «аж трисет».

«Он такой джентльмен, - рассказывает про него его Келли (напомню, не белая женщина). - Он все еще открывает передо мной дверь и надевает на меня пальто».

Так против чего бунтуют американцы, спрашивается? Против полицейского беспредела. Оказывается, американские полицейские ведут себя не всегда так, как в фильме у Дудя про Кремниевую долину.

Помните, там один из российских иммигрантов рассказывает, как американский полицейский остановился рядом с ним только для того, чтобы спросить, как дела, и посоветовать поаккуратней переходить дорогу?

Не зря все-таки Соединенные Штаты обзывают «полицейским государством». Но если американский полицейский придавит вам коленом шею, то начинается Шарлотт, Миннеаполис, Содом и Гоморра.

Причем наравне с чернокожими на улицах американских городов бузят и белые люди, и иногда даже в основном белые, как это происходит сейчас.

А теперь вспомните инцидент в Москве 10 августа прошлого года - как во время задержания на несанкционированном митинге полицейский со всей дури ударил девушку в живот.

Девушку зовут Дарья Сосновская, а как зовут полицейского - правоохранительным органам якобы так и не удалось установить, это за них пришлось делать журналистам.

Видео с этим происшествием так широко разошлось по соцсетям, что вы не могли его не посмотреть. Можете еще раз удостовериться, что задержанная при всем желании не в состоянии была оказать сопротивления, потому что ей заламывают руки два мужика, пока один из них бьет кулаком под дых.

Но суд не принял от Дарьи заявление. А МВД на жалобу ее адвокатов спустя несколько месяцев ответило, что она сама полицейского спровоцировала - тем что «вела себя эмоционально и агрессивно», а также кричала «Позор! Позор!»

Вывод у меня такой. Как хорошо, что в России нет расовых конфликтов.

Ольга Миронович