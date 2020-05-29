Общество

Волонтеры и соцработники, опекающие инвалидов и пожилых людей во время эпидемии коронавируса, смогут до 1 октября подать заявление на спецвыплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления специальных выплат за волонтерскую деятельность в условиях распространения коронавируса, на эти цели выделяется более 145 млн рублей.

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что госвыплаты положены волонтерам, сотрудникам социально ориентированных некоммерческих организаций, социальным работникам и людям, взявшим на себя заботу о тех, кто во время эпидемии коронавируса остался без помощи и поддержки.

«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе, под временную опеку инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь», - отметили в пресс-службе.

Выплаты будут предоставляться через Пенсионный фонд, предусмотрена возможность подачи заявления в электронной форме на портале госуслуг. «За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года», - рассказали в правительстве.

Оказать поддержку людям, которые в условиях распространения коронавирусной инфекции взяли на себя заботу о гражданах, оставшихся без помощи и опеки, поручил ранее президент РФ Владимир Путин. «На специальные выплаты из резервного фонда Правительства выделяется более 145 млн рублей», - сообщили в пресс-службе.