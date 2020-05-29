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Общество

Власти Великих Лук: Число заболевших COVID-19 находится в прямой зависимости от соблюдения гражданами ограничительных мер

31.05.2020 16:03|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках ежедневно фиксируется серьезный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Среди больных COVID-19 великолучан - люди самого разного возраста, от малышей до представителей старшего поколения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

«Люди заболевают семьями, стоит одному человеку заразиться коронавирусом через личный контакт с инфицированным, или, дотронувшись до поверхности, где есть вирус, и он становится источником заражения для своих детей, родителей, коллег, друзей, все других окружающих. И не у всех болезнь протекает легко», - подчеркнули в администрации города.

В этой связи к жителям города вновь обратилась глава администрации Великих Лук Любовь Романова: «Уважаемые великолучане! Обращаю ваше внимание, что число заболевших COVID-19, как и скорость распространения инфекции, находится в прямой зависимости от безусловного исполнения всеми гражданами установленных санитарно-противоэпидемических требований, главные из которых – социальное дистанцирование, масочный, а при необходимости, перчаточно-масочный режимы. Снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции, можно только соблюдая указанные правила, максимально ограничив контакты с людьми, посещение общественных мест и передвижение по городу. А неисполнение данных противоэпидемических требований приводит к печальным последствиям, в чём смогли убедиться уже многие великолучане, попавшие в статистику пострадавших от COVID-19.

Дорогие друзья! Давайте беречь своё здоровье и близких нам людей. Остановить распространение новой коронавирусной инфекции мы сможем только вместе. Следуйте введённым ограничительным мерам и санитарным нормам, следите за гигиеной рук, используйте средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы, гели и т.д. Соблюдайте правила безопасности и будьте здоровы!»

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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