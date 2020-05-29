Общество

Путин объявит дату общероссийского голосования по Конституции, когда посчитает нужным - Песков

Президент РФ Владимир Путин опирается на данные ученных и специалистов по эпидемиологической ситуации в стране, дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ объявит, когда посчитает необходимым, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

«Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», - сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Так он ответил на вопрос, можно ли считать, что приближается дата проведения голосования по поправкам в Конституцию, раз объявлена дата проведения Парада Победы.