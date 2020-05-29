Общество

Международный день защиты детей отмечается 1 июня

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По случайности день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей, пишет Calend.ru.

В том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был организован первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

Каждый год для юных псковичей администрация города и сообщество «Добрый Псков» организовывали развлекательную программу, в рамках которой дети и их родители могли провести время на различных интерактивных площадках. В Детском парке, Летнем саду, Финском парке устраивали игры, мастер-классы, эстафеты и концерты. В этот раз в условиях борьбы с коронавирусом мероприятия в таком формате не состоятся.