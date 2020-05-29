Общество

Covid-19 диагностирован у 1506 военнослужащих Вооруженных сил РФ

Коронавирусная инфекция выявлена у 1506 военнослужащих, вылечились почти четыре тысячи человек, сообщает в воскресенье министерство обороны РФ.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1 506 военнослужащих с положительными результатами тестирования», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Среди сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ установлено на текущие сутки инфицированных 359 человек, говорится в пресс-релизе.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 597 человек, отмечается в сообщении.

За минувшие сутки среди гражданского персонала после прохождения лечения выздоровело 24 человек. Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 303 человек, информирует ведомство.