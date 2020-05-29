Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о связи коронавируса со свертываемостью крови

Течение COVID-19, вызванного коронавирусом, может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, в начале распространения коронавируса еще не было известно, как он воздействует на человека во время клинических проявлений. Попова отметила, что с самого начала считалось, что это «истинная пневмония».



«Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», - сказала она.



Ранее в мае профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова отмечала, что в начале эпидемии еще неизвестно, как с ней бороться. В связи с этим не стоит стремиться переболеть COVID-19 как можно скорее, заявила она.



Биолог рассказала, что сейчас известно, что коронавирус нарушает систему свертываемости крови, что вызывает образование тромбов, поэтому пациенты получают антитромбовую терапию. По словам Барановой, месяц назад такого понимания еще не было. Она также рассказала, что инфекция с течением времени ослабевает, поэтому появляется больше шансов переболеть без симптомов.