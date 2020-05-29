Общество

Роспотребнадзор будет изучать возможность заражения коронавирусом от кошек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство будет изучать, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки.

«Самые первые публикации китайские свидетельствовали о том, что нет, от домашних животных заразиться нельзя. Но предмет тоже для изучения. Будем изучать», - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» (ВГТРК) в воскресенье.

Как сообщила Попова, ей известно о нескольких случаях заражения кошек, но «совершенно неизвестно, откуда у этих кошек появился вирус».

Ранее, во вторник, пресс-служба Россельхознадзора подтвердила инфицирование в России новым коронавирусом кошки. Однако в ведомстве подчеркнули, что коронавирус от домашних животных-компаньонов к человеку не передается. Нет и полных научных данных о том, «может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих, или кошки для него - это эпидемиологический тупик», говорилось в сообщении. Поэтому, отмечали в Россельхознадзоре, пока никаких мер в отношении животных принимать не нужно.

Позже в ведомстве сообщили о возможности получения нового коронавируса человеком от норки и призвали соблюдать гигиену при общении с животными.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также международные и национальные объединения ветеринаров подчеркивали, что животные не являются переносчиками заболевания.

Как правило, именно владельцы кошек сначала заболевали вирусом, а потом начинали болеть их питомцы.

Ученые из США и Японии выяснили, что в лабораторных условиях кошки легко заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 и могут инфицировать других своих сородичей. Об этом говорилось в статье исследователей, которая опубликована в журнале New England Journal of Medicine 13 мая. При этом научно подтвержденных фактов о том, что человек может заразиться коронавирусом от кошки, нет.

Более того, ученые говорили о том, что человек, у которого есть домашний питомец, как правило переносит болезнь легче, потому что его иммунитет чаще сталкивается с различными вирусами и инфекциями от животного.

В апреле после появления данных о том, что кошки легко заражаются новым коронавирусом, появлялись сообщения о том, что многие владельцы кошек в разных странах обращались в ветклиники с просьбой усыпить своих животных из-за опасения заразиться. Зоозащитники после появлений заявлений ВОЗ и объединения ветеринаров призывали этого не делать, поскольку опасности заразиться от кошки, согласно последним научным данным, нет.

У кошек существует примерно четыре-пять разновидностей коронавируса, которыми они болеют, при этом человек этой болезнью заразиться не может. В Россельхознадзоре в ответ на запрос «Интерфакса» о том, как проверялись тесты, благодаря которым был выявлен новый коронавирус у кошки, пока не ответили. Например, неясно, возможно ли, что тест показывает заражение кошки старым коронавирусом, тестировали ли кошку, зараженную старым коронавирусом, данным тестом, а кроме того, проверяли ли кровь кошки, у которой был выявлен новый коронавирус, или же ограничились только ПЦР-тестированием. Также неизвестно, болел ли ее хозяин, какие в целом доказательства эффективности данного теста проводились специфически для животных.