Общество

В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне

На большей части территории России среднемесячная температура в июне будет около нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очаг жаркой погоды в июне - это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», - цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Он уточнил, что на Европейской территории среднемесячная температура в июне ожидается около нормы. «Практически повсеместно будет около нормы, но небольшое отрицательное отклонение от нормы к Западу от Москвы: Смоленская, Брянская, Тверская области. Речь не о холодной погоде, конечно», - заметил метеоролог.

Июнь на Европейской территории страны начнется со «свежей погоды», добавил он. «Это будет настоящая арктическая свежесть. Так что, июнь начнется со свежей и предсказанной погоды», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Однако, первые волны тепла не исключены уже в июне. «Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов, - сообщил Роман Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.