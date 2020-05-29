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Общество

За неполную уплату алиментов введут уголовную ответственность

01.06.2020 08:46|ПсковКомментариев: 0

Минюст России подготовил законопроекты о введении ответственности за неполную уплату алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста, пишет ТАСС. 

В настоящее время административная, а в случае повторной неуплаты алиментов - и уголовная ответственность предусмотрена лишь в случаях, если человек вообще не платит алименты без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов.

В Минюсте отметили, что изменения санкций в действующую ст. 5.35.1 КоАП о введении ответственности за частичную оплату алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей разработаны во исполнение плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Кроме того, в ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») подготовлены изменения, «направленные на совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения не уплачивающих без уважительных причин средства на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособных родителей».

Тем самым неполная уплата алиментов станет наказуемой так же, как и невыплата алиментов.

Новелла уже прописана и в проекте нового КоАП, где в ст. 9.3 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») предусмотрена ответственность за неуплату алиментов «в размере, установленном решением суда или нотариально удостоверенным соглашением».

Как подчеркнули в Минюсте, изменения направлены на «создание дополнительной мотивации должников к добровольному, своевременному и полному исполнению судебных актов, в том числе о взыскании алиментов», и ее принятие будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты.

Теги: #алименты #Минюст #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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