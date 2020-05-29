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Общество

Названо более эффективное средство защиты от COVID-19, чем маски

01.06.2020 09:25|ПсковКомментариев: 3

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев заявил, что строительные респираторы являются наиболее эффективным средством защиты от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать», — сказал вирусолог в интервью «Говорит Москва».

По его словам, маски также эффективны в борьбе с распространением вируса, так как он распространяется в виде капель, которые вылетают при чихании, кашле и разговоре. Маска же, в свою очередь, задерживает эту жидкость. Кроме того, респираторы плотнее сидят на лице человека.

Теги: #врачи #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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