Общество

Аварийный тополь спилят в Печорах по решению суда

Тополь спилят в городе Печоры по требованию прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По обращению местного жителя надзорное ведомство организовало проверку и установило, что в 2017 году администрация города провела комиссионное обследование дерева, расположенного вблизи жилых домов и автодороги, о чем был составлен соответствующий акт. Указанное дерево было признано аварийным и подлежит сносу.

Администрация внесла зеленое насаждение в реестр спила аварийных, ветхих деревьев и кустарников, однако до настоящего времени снос не осуществлен. Это, отметили в прокуратуре, влечет угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации города Печоры об обязании организовать работы по сносу аварийного дерева. Суд это требование удовлетворил, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.