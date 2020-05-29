Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось до 910 человек

В Псковской области число больных коронавирусом увеличилось до 910 человек, сообщает региональный оперштаб. Выздоровели 360 человек, умерли 10.
Отметим, что на данный момент проведено 23 тысячи 362 исследования.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 274
- Бежаницкий район - 2
- Великие Луки – 125
- Великолукский район – 33
- Гдовский район – 27
- Дедовичский район – 16
- Дновский район - 11
- Красногородский район – 3
- Куньинский район – 2
- Локнянский район - 4
- Невельский район - 47
- Новоржевский район – 5
- Новосокольнический район - 30
- Опочецкий район – 25
- Островский район – 96
- Палкинский район - 10
- Печорский район – 9
- Плюсский район – 30
- Порховский район - 44
- Псковский район – 77
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 4
- Пыталовский район – 3
- Себежский район – 10
- Стругокрасненский район – 16
- Усвятский район - 1.