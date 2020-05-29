Общество

Александр Котов: Наша общая задача – создать условия для достойного развития подрастающего поколения

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня.

«Уважаемые жители Псковской области! 1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей – праздник детства и ответственности взрослых за судьбу юного поколения. Безусловно, главная роль в успешном воспитании и формировании личности ребенка принадлежит родителям. Но государство и общество не могут быть в стороне от этого процесса: наша общая задача – создать благоприятные условия для достойного развития подрастающего поколения, помочь справиться с возникающими проблемами, подставить плечо в трудной жизненной ситуации», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте регионального парламента.

Александр Котов заметил, что именно на поддержку семей с детьми направлены усилия государства в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Для этой категории населения увеличен размер государственных пособий, предусмотрены дополнительные денежные выплаты, упрощен порядок оформления документов, расширены меры социальной поддержки, - подчеркнул он. - Детям, как и взрослым, сегодня нелегко. Дистанционное обучение, перенос экзаменов, ограничение передвижения и невозможность встретиться со своими друзьями – это сложный опыт, но он, наверняка, позволит нашим детям приобрести новые навыки, укрепить характер и понять ценность живого человеческого общения. С праздником! С днём защиты детей!».