Общество

Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность детей при сдаче ЕГЭ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с региональным уполномоченным по правам ребенка Наталией Соколовой. Стороны рассмотрели целый ряд актуальных вопросов воспитания, образования и оздоровления детей в летний период 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Одной из основных тем стало обеспечение безопасности несовершеннолетних во время проведения Единого государственного экзамена. Наталия Соколова проинформировала, что сейчас по вопросу прохождения итоговой аттестации поступает много обращений от родителей и школьников. Михаил Ведерников поинтересовался тем, что чаще всего волнует жителей региона. Детский омбудсмен сообщила, что основные переживания связаны с организацией экзамена, в том числе санитарно-эпидемиологическими требованиями, которым должны следовать его участники.

Губернатор отметил, что в рамках ЕГЭ будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора, в том числе обязательный масочный режим для педагогов и выпускников. В образовательных учреждениях для этого будут созданы все условия, в частности, возможность термометрии, обработки рук и замены медицинских масок.

Глава региона обратил внимание, что будет разработан особый механизм по проведению в регионе ЕГЭ. В качестве примера он привел накопленный опыт по организации призывной кампании. «Детей ни в коем случае нельзя подвергать опасности», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что в региональном бюджете предусмотрены необходимые средства на проведение Единого государственного экзамена. В регионе будет организовано 36 пунктов проведения экзаменов, каждый из которых оснащен системами видеонаблюдения, завершилась подготовка специалистов, которые будут привлечены к его проведению.

В свою очередь Наталия Соколова отметила, что руководство учебных учреждений должно к каждому ребенку подходить индивидуально, так как многие уже сейчас переживают, что, например, из-за волнения не пройдут процедуру термометрии.

Речь зашла и об обеспечении безопасности детей в летний период, учитывая, что в этом году он проходит в непростых эпидемиологических условиях. Глава региона напомнил о необходимости усилить профилактическую работу с родителями по предотвращению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на дорогах, водных объектах, в лесу, а также по недопущению выпадения детей из окон.

«Мы сняли запрет для подростков в части нахождения на улице, ограничив их лишь временными рамками - с 12 до 20 часов и соблюдением социальной дистанции. Я надеюсь, что ребята подойдут к этому ответственно, иначе придется вернуть все ограничительные меры», - подчеркнул губернатор и призвал Наталию Соколову присоединиться к контролю за соблюдением этой нормы Указа.

В продолжение разговора Наталия Соколова представила губернатору опыт работы «Регионального совета отцов» и «Детского общественного совета», которые созданы при институте уполномоченного. «Мы активизировали детей. Ребята стали своеобразными общественными помощниками на местах. За последнее время они провели большое социологическое исследование среди сверстников на тему дистанционного обучения. Теперь осталось вовлечь в активную работу отцов», - отметила она.

Михаил Ведерников предложил привлечь их к патрулированию и общественной разъяснительной работе с населением на детских и спортивных площадках, отметив, что некоторые жители региона сознательно игнорируют существующие ограничения. По мнению Губернатора, участие отцов в такой работе поможет призвать родителей к ответственности за безопасность своих детей.

В завершение встречи Наталия Соколова отметила, что количество различных обращений в адрес регионального Уполномоченного по правам ребенка продолжает расти, большая их часть поступает в социальных сетях, по телефону и на электронную почту.

Михаил Ведерников обратил внимание, что это доказывает серьезную роль и высокое доверие населения к институту уполномоченного, и поблагодарил Наталию Соколову за неравнодушие и эффективную работу. «Вами многое сделано. И, касаясь темы детей, везде чувствуется и видна работа Уполномоченного. Это дорого стоит», - заметил губернатор.