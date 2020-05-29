Как пережить рабочую неделю - семь советов от известных псковичей

Понедельник - день тяжелый. Как продуктивно и без стресса провести рабочую неделю? Об этом расскажут псковские общественники, политики, спортсмены, активисты, учителя в новом проекте ЦДИ.
Открывает проект президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.
Чтобы начать рабочую неделю продуктивно, нужно как следует отдохнуть в выходные. Уделить время тем вещам, которые дарят вам отличное настроение и заряжают энергией, считает Гелена Самохвалова.
К задачам, которые предстоит решать на работе, нужно подойти с оценочной точки зрения и рассортировать их по степени важности и срочности исполнения. Этот прием поможет рационально распределить силы для решения всех рабочих вопросов.
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