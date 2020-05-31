Псковская Кадастровая палата продолжает прием документов в выездном режиме

Специалисты Кадастровой палаты по Псковской области продолжают принимать документы в выездном режиме и доставлять готовые документы с помощью курьера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Кадастровой палаты.
«В сложившейся ситуации специалисты Кадастровой палаты выезжают в те организации и учреждения, дома и квартиры, где обеспечивается противоэпидемиологический режим, а именно, проветривание и дезинфекция помещений, разграничительная разметка для посетителей, масочный режим и прочее», - рассказала ведущий юрисконсульт Кадастровой палаты по Псковской области Юлия Тимофеевна.
Говоря о выездном приёме-выдаче, она отметила две отдельные платные услуги:
Данные предлагаемые услуги можно заказывать как вместе, так и по отдельности.
Как показывает практика, в условиях действия ограничительных мер наиболее востребованным оказывается комплексный вариант: выездной прием и курьерская доставка.
В рамках выездного приема специалисты Кадастровой палаты осуществляют прием:
Кроме того, могут осуществить курьерскую доставку:
Для того, чтобы подать документы в Росреестр в порядке выездного приема необходимо позвонить по телефону 8(8112) 649-301, доб. 2140 и согласовать дату и время приёма документов, оставить заявку. Напоминаем, что услуга является платной: для физических лиц составляет 1020 рублей, в том числе НДС, для юридических лиц - 1530 рублей, с учетом НДС. Оплата услуг, оказываемых Кадастровой палатой, осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет филиала.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц с ограниченными возможностями (инвалидов 1 и 2 группы) услуга по выездному обслуживанию предоставляется бесплатно, при условии, что они являются правообладателями объектов недвижимости, которые необходимо оформить.
Также вырос спрос на консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, и составление договоров в простой письменной форме на возмездной основе на базе филиала учреждения, консультации по пакету документов, которые необходимы для регистрации прав и кадастрового учета, на получение сертификата электронной подписи.
Тарифы на оказание консультационных услуг, связанных с подготовкой договоров в простой письменной форме между:
Консультационные услуги по составу пакета документов для составления договоров в простой письменной форме за 1 договор (без составления такого договора) – 560 рублей, в т. ч. НДС.
Уже сегодня граждане обращаются за получением консультаций, связанных с оборотом объектов недвижимости, требующих предварительной проработки с подготовкой и без подготовки письменной резолюции по результатам консультации.
Тарифы на оказание консультационных услуг связанных с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки:
Стоимость указана за одну консультацию по одному объекту недвижимости длительностью не более 30 минут с предварительной проработкой вопросов консультации трудоемкостью не более 45 минут.
«Хочется отметить, что в кадастровой палате работают специалисты высокого уровня и с большим опытом, соответственно мы оказываем услуги быстро и качественно», - подчеркнула Юлия Тимофеевна.
Для заключения договора на оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости или составления договора в простой письменной форме необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: город Псков, улица Рабочая, 11, каб. 204, телефон 8(8112) 649-301, доб. 2120.
По вопросам электронной цифровой подписи можно звонить по телефону 8(8112) 649-301, доб. 2123.