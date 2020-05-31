Общество

Псковская Кадастровая палата продолжает прием документов в выездном режиме

Специалисты Кадастровой палаты по Псковской области продолжают принимать документы в выездном режиме и доставлять готовые документы с помощью курьера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Кадастровой палаты.

«В сложившейся ситуации специалисты Кадастровой палаты выезжают в те организации и учреждения, дома и квартиры, где обеспечивается противоэпидемиологический режим, а именно, проветривание и дезинфекция помещений, разграничительная разметка для посетителей, масочный режим и прочее», - рассказала ведущий юрисконсульт Кадастровой палаты по Псковской области Юлия Тимофеевна.

Говоря о выездном приёме-выдаче, она отметила две отдельные платные услуги:

прием заявления на оказание госуслуги Росреестра;

курьерская доставка документов после осуществления госуслуги.

Данные предлагаемые услуги можно заказывать как вместе, так и по отдельности.

Как показывает практика, в условиях действия ограничительных мер наиболее востребованным оказывается комплексный вариант: выездной прием и курьерская доставка.

В рамках выездного приема специалисты Кадастровой палаты осуществляют прием:

заявлений о государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов;

заявлений о государственной регистрации изменений, перехода, прекращения права на недвижимое имущество, ограничений и обременений в записях ЕГРН;

заявлений об исправлении технических ошибок в записях ЕГРН;

документов на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН;

Кроме того, могут осуществить курьерскую доставку:

документов подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в форме документов на бумажном носителе, а также уведомления об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, и подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав подлинников представленных заявителем документов в форме документов на бумажном носителе;

документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.

Для того, чтобы подать документы в Росреестр в порядке выездного приема необходимо позвонить по телефону 8(8112) 649-301, доб. 2140 и согласовать дату и время приёма документов, оставить заявку. Напоминаем, что услуга является платной: для физических лиц составляет 1020 рублей, в том числе НДС, для юридических лиц - 1530 рублей, с учетом НДС. Оплата услуг, оказываемых Кадастровой палатой, осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет филиала.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц с ограниченными возможностями (инвалидов 1 и 2 группы) услуга по выездному обслуживанию предоставляется бесплатно, при условии, что они являются правообладателями объектов недвижимости, которые необходимо оформить.

Также вырос спрос на консультационные услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости, и составление договоров в простой письменной форме на возмездной основе на базе филиала учреждения, консультации по пакету документов, которые необходимы для регистрации прав и кадастрового учета, на получение сертификата электронной подписи.

Тарифы на оказание консультационных услуг, связанных с подготовкой договоров в простой письменной форме между:

физическими лицами за 1 договор – 770 рублей, в т. ч. НДС;

физическими лицами и юридическим лицом за 1 договор - 970 рублей, в т. ч. НДС;

юридическими лицами или между физическими лицами и несколькими юридическими лицами за 1 договор – 1120 рублей, в т. ч. НДС;

Консультационные услуги по составу пакета документов для составления договоров в простой письменной форме за 1 договор (без составления такого договора) – 560 рублей, в т. ч. НДС.

Уже сегодня граждане обращаются за получением консультаций, связанных с оборотом объектов недвижимости, требующих предварительной проработки с подготовкой и без подготовки письменной резолюции по результатам консультации.

Тарифы на оказание консультационных услуг связанных с оборотом объектов недвижимости, требующие предварительной проработки:

без письменной резолюции – 510 рублей, в т. ч. НДС;

с письменной резолюцией – 820 рублей, в т. ч. НДС.

Стоимость указана за одну консультацию по одному объекту недвижимости длительностью не более 30 минут с предварительной проработкой вопросов консультации трудоемкостью не более 45 минут.

«Хочется отметить, что в кадастровой палате работают специалисты высокого уровня и с большим опытом, соответственно мы оказываем услуги быстро и качественно», - подчеркнула Юлия Тимофеевна.

Для заключения договора на оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости или составления договора в простой письменной форме необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: город Псков, улица Рабочая, 11, каб. 204, телефон 8(8112) 649-301, доб. 2120.

По вопросам электронной цифровой подписи можно звонить по телефону 8(8112) 649-301, доб. 2123.