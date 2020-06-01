Общество

Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону в приемной «Единой России»

В июне региональная приемная партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) в Пскове в связи с карантинными мерами работает дистанционно. Граждане могут обратиться по телефону 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные, которые будут переданы депутату, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Откроет месяц приемов депутат ПГД Владимир Воробьев. Он выслушает граждан 2 июня. Депутат ПОСД Алексей Васильев и депутат ПГД Сергей Колосов будут принимать граждан 3 июня.

На 4 июня разговор с псковичами запланировал региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов.

Депутат ПОСД, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников и депутат ПГД Сергей Мусиенко рассмотрят просьбы граждан 9 июня. Депутат ПГД Эдуард Белов выслушает псковичей 10 июня.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания Александр Котов и депутат ПГД, региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев рассмотрят обращения и предложения граждан 11 июня.

Депутат ПГД Сергей Гаврилов проведет прием граждан 16 июня.

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат ПОСД Наталья Мельникова и депутат ПГД Григорий Стороненков будут общаться с псковичами 17 июня.

Депутаты ПГД Константин Болотин и Ольга Федорова проведут прием граждан 18 июня.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин, председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат ПГД Галина Неваленная проведут прием граждан 23 июня.

Депутат ПОСД, координатор партпроекта «Здоровое будущее» Игорь Дитрих и глава города Пскова, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская встретятся с гражданами 25 июня.

Депутат ПОСД Лидия Драгунова и депутат ПГД Любовь Николаева будут общаться с гражданами 30 июня.

Записаться на дистанционный прием можно по телефону 8(8112) 66-25-12.