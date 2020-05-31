Общество

В Дновском районе женщина незаконно зарегистрировала в доме грузина

В Псковской области полиция выявила случаи фиктивной регистрации иностранных граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, в доме на территории одного из садоводческих товариществ Псковского района 41-летний не работающий мужчина фиктивно зарегистрировал гражданина Украины.

А в доме в деревне Межник Дновского района 44-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Грузии.

По данным фактам проводятся проверки. «И подобные примеры на территории области, к сожалению, далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода незаконные действия», - отметили в ведомстве.