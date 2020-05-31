Общество

Владимир Путин распорядился о мерах поддержки транспорта в условиях коронавируса

Правительство РФ до 10 июня проработает вопрос о включении внутреннего водного транспорта и железнодорожных перевозок в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития транспорта, состоявшегося 7 мая. Документ опубликован на сайте Кремля.

Также Путин поручил правительству РФ установить на 2020-2021 годы мораторий на новые требования к эксплуатируемому железнодорожному подвижному составу, которые могут повлечь за собой увеличение стоимости его содержания. Поручение должно быть исполнено до 15 июня.

Кроме того, Путин предписал правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотреть возможность компенсации транспортным компаниям расходов за нахождение на железнодорожных путях не задействованных в перевозках порожних вагонов, а также сопутствующих платежей и сборов при направлении подвижного состава на вынужденный простой. Мишустин и глава РСПП Александр Шохин до 10 июня должны представить соответствующий доклад.

До 10 июня правительство совместно с РСПП должны подготовить меры поддержки для организаций, обеспечивающих пригородное железнодорожное сообщение, а также перевозящих людей на общественном и внутреннем водном транспорте. Поручено рассмотреть вопрос о распространении на такие организации мер поддержки, предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В поручении особо отмечается, что эти меры должны быть распространены на организации в сфере транспорта, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

Путин также поручил Минтрансу совместно с Роспотребнадзором сформировать перечень санитарно-эпидемиологических требований для обеспечения безопасности на транспорте. В документе отмечается, что такие требования должны быть «необходимыми и достаточными», сообщает «Интерфакс».

В свою очередь МИД РФ поручено содействовать транспортным компаниям при оформлении виз гражданам России - водителям транспортных средств, задействованных в международных автомобильных перевозках, членам экипажей морских, речных и воздушных судов. Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 июня и до 1 сентября.