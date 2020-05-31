Общество

В России количество официальных безработных превысило 2 млн

Количество зарегистрированных безработных в РФ на данный момент превысило 2 млн человек. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации.

«На сегодняшний день мы видим, что растет количество зарегистрированных безработных граждан - по состоянию на сегодняшний день их число составило уже более 2 миллионов, а если быть точным, то 2 миллиона 90 тысяч», - цитирует Котякова «Интерфакс».

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На прошлой неделе на совещании по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных составляет порядка 1 млн 900 тыс. человек.

Он отметил, что в таких условиях министерство считает своей главной задачей поддержку россиян, оставшихся без заработка.

«На сегодняшний день процесс (подачи заявлений в центры занятости - прим. ред.) максимально упрощен. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России", дистанционно можно подать заявление, центры занятости самостоятельно рассмотрят весь пакет документов, получат данные от Пенсионного фонда и произведут назначение выплаты», - рассказал Котяков.

«На сегодняшний день данным сервисом уже воспользовались более 1,6 млн наших граждан. Это достаточно удобно, и гражданам с учетом режима самоизоляции не требуется физическое посещение центра занятости», - отметил Котяков.