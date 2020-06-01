Общество

Изменился расчет периода предоставления сведений о доходах семей, получающих выплату из маткапитала

Меняется принцип расчета периода, за который семья, претендующая на ежемесячную выплату из средств МСК, предоставляет сведения о доходах. Данные по-прежнему нужны за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ПФР.

Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату – 24.05.2020. Раньше мама представляла сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, то есть за период с мая 2019 г. по апрель 2020 г. По новым нормам, нужно вернуться на шесть месяцев назад — это ноябрь 2019 года — и взять предшествующие ноябрю 12 месяцев.

Таким образом, владельцу государственного сертификата на материнский капитал, желающему получать ежемесячную выплату из средств маткапитала и подавшему заявление в мае текущего года, необходимо представить сведения о доходах членов семьи за период с 01.11.2018 по 31.10.2019.

Напомним, что размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года.

Так, для псковских семей в 2020 году, размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2019 года – 11057 руб. Сама выплата предоставляется до трехлетнего возраста второго ребенка.

В 2020 году в Псковской области ежемесячную выплату получают 1030 семей.

Добавим, что для тех, у кого срок выплаты истек с 1 января до 1 апреля 2020 года, выплата будет продлена также в беззаявительном порядке (при согласии получателя) с 01.04.2020.