Общество

Правительство высказалось против ежемесячных выплат домохозяйкам

Правительство России не поддержало законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 июня.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Авторы инициативы - парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским, сообщила пресс-служба одного главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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Документ предусматривает меры поддержки в виде ежемесячных денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи».