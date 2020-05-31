Общество

Александр Козловский: Как отец троих детей, точно знаю, что дети - это смысл жизни и радость

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», руководитель регионального отделения РСПП поздравил жителей Псковской области с Международным Днем защиты детей.

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Международным Днем защиты детей!

Дети - это самое дорогое, самое бесценное, самое чистое и светлое, что есть на нашей планете. Обязанность каждого взрослого - оберегать и любить их, быть не просто родителями, а самыми близкими людьми для малыша, его защитой и опорой.

Сколько бы лет не было ребенку, он всегда останется малышом для своих родителей. Тем, о ком в любое время дня и ночи хочется заботиться, кого хочется обнимать, кого готов баловать.

Как отец троих детей, точно знаю, что дети - это подарок свыше, дети - это смысл жизни и радость!

Пусть каждый ребенок на свете будет любимым, здоровым и счастливым, не знает ни горя, ни грусти! Пусть детские мечты исполняются, а улыбки украшают наш мир! С праздником дорогие дети, с праздником дорогие родители!», - написал депутат в поздравлении.