Общество

Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом в Псковской области ухудшается стремительно

Ситуация с коронавирусом в Псковской области ухудшается стремительно. Об этом сообщил сегодня, 1 июня, главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сейчас наиболее напряженная ситуация с момента регистрации заболеваний коронавирусом», - подчеркнул гость студии. Он напомнил, что в марте фиксировались единичные случаи заболевания, в апреле — десятки случаев, на сегодняшний день область скоро перешагнет рубеж в 1 тысячу заболевших.

«Я всех призываю взять себя в руки, вспомнить о правилах — ношение масок, обработка рук антисептиками, ношение перчаток, где это необходимо», - отметил Александр Нестерук и добавил, что, по его мнению, псковичи расслабились с наступлением теплого периода.