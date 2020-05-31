Общество

Коечного фонда для лечения коронавирусных больных в Псковской области хватает - Александр Нестерук

На текущий момент коечного фонда для лечения коронавирусных больных в Псковской области хватает. Об этом сообщил сегодня, 1 июня, главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии отметил, что Псковская районная больница переведена на лечение легких больных коронавирусом. По его словам, там предусмотрено 80 коек, и это позволит разгрузить основные медучреждения, где лечат заразившихся.

Александр Нестерук пояснил, что в районную больницу будут направлять тех, кому не требуются аппараты ИВЛ, а только медицинское наблюдение.

Кроме того, пациенты, которые выздоравливают и ожидают повторного отрицательного теста на вирус тоже будут переведены в Псковскую районную больницу.