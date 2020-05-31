Общество

Около 500 тестов на коронавирус в день проводят псковские лаборатории

Около 500 тестов на коронавирус в день могут проводить псковские лаборатории. Об этом сообщил сегодня, 1 июня, главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, благодаря Минздраву, в регионе появился один амплификатор — прибор, на котором проводятся исследования. «Мы постараемся нарастить количество обследований», - заявил главный санитарный врач.

Кроме того, Александр Нестерук напомнил, что тесты на коронавирус могут проводить частные клиники.