Общество

Александр Нестерук: Говорить о снятии коронавирусных ограничений в Псковской области очень рано

«Говорить о снятии коронавирусных ограничений в Псковской области очень рано», - заявил сегодня, 1 июня, главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он подчеркнул, что если ситуация в регионе будет ухудшаться, многие объекты, которым разрешено работать на данный момент, могут снова закрыть. «В случае, если ситуацию не удастся обуздать, то придется делать шаги назад», - сказал главный санитарный врач.

По словам Александра Нестерука, если в Пскове на текущей неделе количество зараженных достигнет отметки 500-600 человек, то нужно будет задуматься об ужесточении ограничительных мер.