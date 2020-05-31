Общество

Псковские таможенники пресекли ввоз 600 кг белорусской колбасы без документов

Сотрудники Псковской таможни предотвратили незаконный ввоз в Россию 600 кг опасной продукции животного происхождения белорусского производства.

В ППУ (пункт приема уведомлений) «Долосцы» на российско-белорусской границе при въезде с территории Белоруссии в Российскую Федерацию в результате осмотра транспортного средства должностные лица таможни и служебная собака выявили не заявленный в товаросопроводительных документах товар. Кроме 20 тонн полиэтилена в грузовом отсеке автомобиля нашли 74 коробки с колбасными изделиями, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Коробки с вареной, копченой и сырокопченой колбасами, сардельки, сосиски общим весом 600 кг, произведенными в Белоруссии, располагались между мешками с полиэтиленом. Товар без документов, подтверждающих его безопасность, незаконно ввез на территорию РФ гражданин сопредельного государства. Разгрузить товар планировалось в Санкт-Петербурге.

Колбасные изделия возвращены на территорию сопредельного государства. В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении.