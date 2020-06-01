Общество

В День защиты детей псковские энергетики напоминают правила электробезопасности

В День защиты детей Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает родителям и учителям о важности соблюдения детьми правил поведения вблизи энергообъектов. По статистике, главные причины электротравматизма среди детей и подростков – баловство и пренебрежение простыми правилами электробезопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Категорически запрещается:

приближаться к электроустановкам и оборванным проводам;

проникать в распределительные устройства и на трансформаторные подстанции;

влезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

набрасывать проволоку или другие предметы на линии электропередачи;

сбивать замки, проникать за ограждения, открывать дверцы действующих электроустановок и производить в них переключения или какие-либо другие самовольные работы.

Смертельно опасно совершать действия, которые могут нарушить нормальную работу электросетевых объектов: эти действия могут вас травмировать, и, кроме того, они противозаконны.

Нельзя разбивать изоляторы, открывать электрощиты на лестничных площадках, проникать внутрь трансформаторных подстанций, самостоятельно менять сгоревшие предохранители в распределительных устройствах.

Недопустим подъём посторонних лиц на опоры и линии электропередачи. К трагическим последствиям может привести прикосновение к любым проводам. Проходя вблизи воздушных ЛЭП, убедитесь, что на пути нет провисших или оборванных проводов. Если провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя подходить ближе, чем на 8 метров. Если вы заметили такой провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на безопасное расстояние, не отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами.

Нельзя вблизи воздушных линий электропередачи запускать радиоуправляемые игрушки, воздушных змеев, играть в спортивные игры. Нельзя забрасывать вблизи ЛЭП удочки, поскольку углепластиковое удилище при контакте с проводами может стать проводником электрического тока.

Не пытайтесь самостоятельно чинить проводку или подключаться к электрической сети.

Категорически запрещается строить сооружения, складировать дрова, сено или другие предметы под воздушными линиями. Запрещается загромождать посторонними предметами доступ к объектам электросетевого хозяйства.

Участие в воровстве с энергообъекта смертельно опасно для жизни и уголовно наказуемо.

На всех электроустановках имеются предупреждающие знаки или плакаты по электробезопасности. Пренебрегать ими, а тем более снимать или срывать их недопустимо.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, открытых дверей электроустановок, поврежденных опор или энергоооборудования, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону бесплатной круглосуточной «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220.