Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Нескучная самоизоляция
Телефон прямого эфира 56-73-72
Недооцененный город
Гонки по вертикали
Зрелище для плебеев
Рейтингомер: о логике и справедливости
Найти и обезвредить
Пушкинский фестиваль онлайн
О коронавирусе и дистанционном мучении
рывок нацпроекта «культура»
 
 
 
ещё Общество 01.06.2020 12:118 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 01.06.2020 15:110 112 человек укусили клещи за неделю в Псковской области 01.06.2020 14:310 В Порховском районе в проактивном режиме оформлено 27 сертификатов на маткапитал 01.06.2020 14:170 До 11 июня в псковских налоговых инспекциях приостановлен прием граждан 01.06.2020 14:100 В День защиты детей псковские энергетики напоминают правила электробезопасности 01.06.2020 14:000 Новоржевский депутат: Неудовлетворительная оценка деятельности главы района - результат ее работы
 
 
 
Самое популярное 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 31.05.2020 09:2528 72 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Псковской области 31.05.2020 22:0917 Псковский губернатор: По итогам недели мы вошли в 7 регионов с худшими коэффициентами распространения коронавируса 29.05.2020 10:0510 В Псковской области количество зараженных коронавирусом выросло до 763 30.05.2020 10:5614 Число зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 815
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В День защиты детей псковские энергетики напоминают правила электробезопасности

01.06.2020 14:10|ПсковКомментариев: 0

В День защиты детей Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает родителям и учителям о важности соблюдения детьми правил поведения вблизи энергообъектов. По статистике, главные причины электротравматизма среди детей и подростков – баловство и пренебрежение простыми правилами электробезопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Категорически запрещается:

  • приближаться к электроустановкам и оборванным проводам;
  • проникать в распределительные устройства и на трансформаторные подстанции;
  • влезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;
  • набрасывать проволоку или другие предметы на линии электропередачи;
  • сбивать замки, проникать за ограждения, открывать дверцы действующих электроустановок и производить в них переключения или какие-либо другие самовольные работы.
  • Смертельно опасно совершать действия, которые могут нарушить нормальную работу электросетевых объектов: эти действия могут вас травмировать, и, кроме того, они противозаконны.
  • Нельзя разбивать изоляторы, открывать электрощиты на лестничных площадках, проникать внутрь трансформаторных подстанций, самостоятельно менять сгоревшие предохранители в распределительных устройствах.
  • Недопустим подъём посторонних лиц на опоры и линии электропередачи. К трагическим последствиям может привести прикосновение к любым проводам. Проходя вблизи воздушных ЛЭП, убедитесь, что на пути нет провисших или оборванных проводов. Если провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя подходить ближе, чем на 8 метров. Если вы заметили такой провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на безопасное расстояние, не отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами.
  • Нельзя вблизи воздушных линий электропередачи запускать радиоуправляемые игрушки, воздушных змеев, играть в спортивные игры. Нельзя забрасывать вблизи ЛЭП удочки, поскольку углепластиковое удилище при контакте с проводами может стать проводником электрического тока.
  • Не пытайтесь самостоятельно чинить проводку или подключаться к электрической сети.
  • Категорически запрещается строить сооружения, складировать дрова, сено или другие предметы под воздушными линиями. Запрещается загромождать посторонними предметами доступ к объектам электросетевого хозяйства.
  • Участие в воровстве с энергообъекта смертельно опасно для жизни и уголовно наказуемо.
  • На всех электроустановках имеются предупреждающие знаки или плакаты по электробезопасности. Пренебрегать ими, а тем более снимать или срывать их недопустимо.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, открытых дверей электроустановок, поврежденных опор или энергоооборудования, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону бесплатной круглосуточной «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220.

Теги: #безопасность #дети #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 148 человек
01.06.2020, 15:110 112 человек укусили клещи за неделю в Псковской области 01.06.2020, 15:010 Результаты работы прошлого года и проблемы обсудили депутаты-единороссы на встрече с губернатором 01.06.2020, 14:520 Впервые в истории Ганзейские дни пройдут в виртуальном формате 01.06.2020, 14:440 Регионы с 1 июня могут принимать решения об открытии гостиниц, пансионатов и баз отдыха
01.06.2020, 14:400 Петр Алексеенко: КПРФ планирует закрыть не менее 50% вакансий на предстоящих выборах 01.06.2020, 14:310 В Порховском районе в проактивном режиме оформлено 27 сертификатов на маткапитал 01.06.2020, 14:250 Дмитрий Песков: Решение об открытии границ для иностранцев пока не принималось 01.06.2020, 14:170 До 11 июня в псковских налоговых инспекциях приостановлен прием граждан
01.06.2020, 14:100 В День защиты детей псковские энергетики напоминают правила электробезопасности 01.06.2020, 14:000 Новоржевский депутат: Неудовлетворительная оценка деятельности главы района - результат ее работы 01.06.2020, 13:530 Фотофакт: В Невеле началось благоустройство пешеходной зоны на улице Ломоносова 01.06.2020, 13:470 Дарья Козьякова: Мы сделали все, чтобы предварительное голосование «Единой России» прошло с соблюдением закона
01.06.2020, 13:410 Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону в приемной «Единой России» 01.06.2020, 13:370 Псковские таможенники пресекли ввоз 600 кг белорусской колбасы без документов 01.06.2020, 13:341 Около 500 тестов на коронавирус в день проводят псковские лаборатории 01.06.2020, 13:260 Псковская Кадастровая палата продолжает прием документов в выездном режиме
01.06.2020, 13:220 В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 960 тысяч человек 01.06.2020, 13:131 Председатель новоржевского Собрания: Пусть Софья Пугачева видит, что не все депутаты согласны с ее работой 01.06.2020, 13:130 Великолукский тренер показал мастер-класс по закаливанию 01.06.2020, 13:092 Александр Нестерук: Говорить о снятии коронавирусных ограничений в Псковской области очень рано
01.06.2020, 13:082 Путин объявит дату голосования по Конституции на этой неделе 01.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 01.06.2020, 12:560 Упавшее на кладбище дерево с прошлого года не могут убрать в Пушкиногорском районе 01.06.2020, 12:510 Автомобиль доставки пиццы попал в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
01.06.2020, 12:470 Коечного фонда для лечения коронавирусных больных в Псковской области хватает - Александр Нестерук 01.06.2020, 12:440 В Дновском районе зафиксирована самая высокая рождаемость по области 01.06.2020, 12:410 В Великолукском театре завершен 100-й сезон. ВИДЕО 01.06.2020, 12:350 Ремонтные работы начались на дороге до деревни Жидилов Бор
01.06.2020, 12:302 Правительство высказалось против ежемесячных выплат домохозяйкам 01.06.2020, 12:280 Александр Нестерук: Вопрос с заболевшими COVID-19 на Великолукском мясокомбинате под контролем 01.06.2020, 12:230 Семейный онлайн-квест стартовал в Псковской области 01.06.2020, 12:194 Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом в Псковской области ухудшается стремительно
01.06.2020, 12:170 В России количество официальных безработных превысило 2 млн 01.06.2020, 12:118 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 01.06.2020, 12:053 Велосипедиста сбили в Пскове у шлагбаума городской больницы 01.06.2020, 11:580 Телевизор украл безработный из дачного дома в Локнянском районе
01.06.2020, 11:470 Александр Козловский: Как отец троих детей, точно знаю, что дети - это смысл жизни и радость 01.06.2020, 11:410 Двое пострадали в столкновении на улице Поземского ФОТО 01.06.2020, 11:330 Подрядчик приступает к нанесению разметки на дороге Струги Красные - Ляды 01.06.2020, 11:272 Новоржевские депутаты поставили «неуд» главе района Софье Пугачевой
01.06.2020, 11:250 Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики 01.06.2020, 11:160 Эстонский театр покажет спектакль «Алексей Каренин» на Пушкинском театральном фестивале 01.06.2020, 11:130 «Постскриптум»: Ситуация с «яблочными» главами и безальтернативные выборы в облсовпрофе 01.06.2020, 11:020 Итоги предварительного голосования «Единой России» в Псковской области подведут в течение недели
01.06.2020, 11:000 Сбербанк приготовил сюрпризы к Международному дню защиты детей 01.06.2020, 10:510 Более 10 магазинов открыты в одном из псковских торговых центров 01.06.2020, 10:500 «Гайд-парк»: Александр Нестерук расскажет о новых вспышках коронавируса в Псковской области 01.06.2020, 10:450 В Дновском районе женщина незаконно зарегистрировала в доме грузина
01.06.2020, 10:390 Владимир Путин распорядился о мерах поддержки транспорта в условиях коронавируса 01.06.2020, 10:320 В Пскове появился новый нерегулируемый перекресток 01.06.2020, 10:290 Большинство читателей ПЛН не поддерживают дистанционное голосование 01.06.2020, 10:160 Как пережить рабочую неделю - семь советов от известных псковичей
01.06.2020, 10:070 Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность детей при сдаче ЕГЭ 01.06.2020, 09:580 Пять лесных пожаров произошли в Псковской области за выходные 01.06.2020, 09:480 Александр Котов: Наша общая задача – создать условия для достойного развития подрастающего поколения 01.06.2020, 09:440 Водитель и пассажир «ИЖа» получили травмы после ДТП в Плюсском районе
01.06.2020, 09:385 Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось до 910 человек 01.06.2020, 09:310 Аварийный тополь спилят в Печорах по решению суда 01.06.2020, 09:300 ВАЗ загорелся на улице Германа в Острове 01.06.2020, 09:250 Пенсионер получил ожоги лица и рук при пожаре в плюсской деревне
01.06.2020, 09:253 Названо более эффективное средство защиты от COVID-19, чем маски 01.06.2020, 09:210 Десять человек эвакуировали из дома на Ижорского батальона из-за поджога 01.06.2020, 09:160 ПФР начинает выплаты на детей от 3 до 16 лет 01.06.2020, 09:100 Поисковый отряд «Лиза Алерт» участвует в поисках куньинской пенсионерки
01.06.2020, 09:050 Дорога Заплюсье — Замошье приведена в нормативное состояние по требованию прокуратуры 01.06.2020, 08:550 Роскачество обнаружило в слаймах дрожжи и плесень 01.06.2020, 08:461 За неполную уплату алиментов введут уголовную ответственность 01.06.2020, 08:350 Северный флот России получит новое вооружение
01.06.2020, 08:260 В России предлагают изменить правила погашения ипотеки маткапиталом 01.06.2020, 08:111 Продажа алкоголя запрещена в Псковской области 1 июня 01.06.2020, 07:570 В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек 01.06.2020, 07:350 Потери России от ограничений из-за COVID-19 подсчитали аналитики
01.06.2020, 07:170 В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне 01.06.2020, 07:000 Международный день защиты детей отмечается 1 июня 31.05.2020, 22:437 Роспотребнадзор будет изучать возможность заражения коронавирусом от кошек 31.05.2020, 22:411 Электронное предварительное голосование «Единой России» полностью себя оправдало - Медведев
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.