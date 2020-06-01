Общество

Заканчивается срок подачи заявлений от налогоплательщиков на безвозмездную субсидию за апрель 2020 года

1 июня истекает срок подачи заявления в налоговые органы Псковской области на получение от государства безвозмездной субсидии за апрель 2020 года субъектам бизнеса, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Форма заявления утверждена постановлением правительства РФ от 24.04.2020 № 576.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФНС, заявление можно подать несколькими способами: через «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» или «Личный кабинет юридического лица». При заполнении необходимо правильно указывать личные данные (ФИО, ИНН), банковские реквизиты (расчётный счёт, БИК банка, ИНН) и период получения субсидии.

Кроме того, для упрощения подачи документов ФНС России создала специальный сервис, с помощью которого можно заполнить заявление и затем отправить по почте либо оставить его в специальном боксе для бумажной корреспонденции в налоговой инспекции. Программа не позволит сформировать заявление, если ИНН компании не соответствует ее названию или введен несуществующий банковский счет. Таким образом, риск отказов из-за технических ошибок сведен к минимуму.

Напомним, для получения субсидии необходимо соответствовать нескольким критериям: быть включенным в реестр малого и среднего предпринимательства, относиться к пострадавшим отраслям, не быть банкротом или не находиться в стадии ликвидации, не иметь долгов по налогам и взносам более 3 тысяч рублей и максимально сохранить штат работников.

Кроме того, Федеральная налоговая служба РФ упростила функционал в Личном кабинете, чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее. Теперь сформировать заявление на получение субсидии в размере МРОТ индивидуальные предприниматели могут без применения квалифицированной электронной подписи. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, также можно в специальном сервисе ФНС России.