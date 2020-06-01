Общество

До 11 июня в псковских налоговых инспекциях приостановлен прием граждан

Личный прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 11 июня включительно до особого распоряжения. Такое решение принято в соответствии с распоряжением Федеральной налоговой службы РФ.

Прием и обслуживание налогоплательщиков с 15 июля будет осуществляться в налоговых органах псковского региона исключительно по предварительной записи, посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию» и при соблюдении правил ношения средств индивидуальной защиты, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФНС.

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий, налогоплательщики могут сдать через специально выделенные боксы в инспекциях. На конвертах (в случае представления документов большого объема) необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных возникающих вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте.

Напомним, решить большинство вопросов удаленно можно с помощью сайта ФНС России, где для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-сервисов.

Так, например, заполнить заявление, а также узнать подробную информацию об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления организации и индивидуальные предприниматели могут на отдельной промостранице.

В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно заплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию по форме 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

В режиме онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России, уточнить информацию о ставках и льготах по имущественным налогам.

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222 и по телефонным номерам налоговых инспекций Псковской области.