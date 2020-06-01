Общество

В псковских библиотеках стартовали летние чтения для школьников

В городских библиотеках Пскова начались «Летние чтения», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятий.

Цель чтений - сделать более содержательным досуг школьников во время каникул и познакомить юных читателей с лучшими современными книжками для детей и подростков.

Чтения начались с онлайн-акции «День выразительного чтения» под девизом «Читаем вместе, читаем вслух!», которая посвящена Международному дню защиты детей

Для участия в марафоне любителей чтения вслух каждый желающий может прислать в группу своей городской библиотеки ВКонтакте видеозапись чтения отрывка из своего любимого произведения, которая будет опубликована в социальной сети и на библиотечном сайте.

Первыми участниками марафона стали псковский писатель Татьяна Рыжова (она прочла отрывок из рассказа «Жук и Жаба» из своей новой книги «Хлеб-соль милостивый»), писатель из Санкт-Петербурга Елена Суханова (она читает отрывок из своей книги «Космические путешественники») и юный читатель библиотеки «Родник», который прочёл отрывок из книги Андрея Усачёва «Умная собачка Соня».

Участников псковских летних чтений, как всегда, ждут праздники, игры, викторины, акции, квесты, виртуальные путешествия, флешмобы, экскурсии, встречи с интересными людьми, информационные часы, дни журналов, книжные выставки и тому подобное.

Каждая городская библиотека будет организовывать мероприятия по своему собственному плану, с которым можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы и в группах библиотек ВКонтакте.

Пока сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, летние чтения будут проходить в онлайн-режиме.

Например, «Библиотека – Центр детского чтения» в День защиты детей проводит для своих юных читателей онлайн-мастер-класс по изготовлению летней аппликации. А кроме того, всё время, пока доступ в библиотеки будет ограничен, устраивает онлайн-читки книг для своих самых маленьких читателей.

В нескольких городских библиотеках стартовали межрегиональные сетевые акции. В частности, Детская экологическая библиотека «Радуга» проводит ВКонтакте акцию «ВООК – симпатия лета». Ее частники будут рассказывать в социальной сети про свои любимые книги.

«Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева» проводит акцию «Ромашка – символ семьи». Участникам этой акции предлагают подготовить пост о художественных произведениях, в которых есть слово «ромашка».

Библиотека «Родник» приглашает присоединиться к акции «Каникулы на книжных страницах». Её участники будут размещать в социальных сетях рассказы о летнем отдыхе и о книжках про школьные каникулы.

Все, кто примет участие в сетевых акциях псковских городских библиотек, получат дипломы.

Школьники также могут принять участие в увлекательных онлайн-играх, в том числе в головоломках, по книгам современных авторов, которые можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Вдобавок библиотеки предлагают своим читателям поучаствовать в дистанционной игре «Не теряй времени – читай! На вопросы – отвечай!», а также посетить виртуальную книжную выставку «Больше позитива: выбирай и читай!». На этой выставке представлены лучшие современные книги, которые библиотекари предлагают обсудить. По её итогам в августе библиотеки составят рейтинг самых востребованных детьми и подростками книг.