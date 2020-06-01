Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Нескучная самоизоляция
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
О коронавирусе и дистанционном мучении
рывок нацпроекта «культура»
Пушкинский фестиваль онлайн
Рейтингомер: о логике и справедливости
Найти и обезвредить
Недооцененный город
Зрелище для плебеев
 
 
 
ещё Общество 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 01.06.2020 16:121 Парк «Россия — моя история» в Пскове рассчитывают достроить до конца года 01.06.2020 16:080 Власти Пскова: Защита жизни, здоровья и прав детей - важная государственная задача 01.06.2020 16:000 Субботник на территории детского дома провели псковские активисты. ФОТО 01.06.2020 15:290 В псковских библиотеках стартовали летние чтения для школьников 01.06.2020 15:110 112 человек укусили клещи за неделю в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 26.05.2020 13:4010 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В псковских библиотеках стартовали летние чтения для школьников

01.06.2020 15:29|ПсковКомментариев: 0

В городских библиотеках Пскова начались «Летние чтения», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятий.

Цель чтений - сделать более содержательным досуг школьников во время каникул и познакомить юных читателей с лучшими современными книжками для детей и подростков.

Чтения начались с онлайн-акции «День выразительного чтения» под девизом «Читаем вместе, читаем вслух!», которая посвящена Международному дню защиты детей

Для участия в марафоне любителей чтения вслух каждый желающий может прислать в группу своей городской библиотеки ВКонтакте видеозапись чтения отрывка из своего любимого произведения, которая будет опубликована в социальной сети и на библиотечном сайте.

Первыми участниками марафона стали псковский писатель Татьяна Рыжова (она прочла отрывок из рассказа «Жук и Жаба» из своей новой книги «Хлеб-соль милостивый»), писатель из Санкт-Петербурга Елена Суханова (она читает отрывок из своей книги «Космические путешественники») и юный читатель библиотеки «Родник», который прочёл отрывок из книги Андрея Усачёва «Умная собачка Соня».

Участников псковских летних чтений, как всегда, ждут праздники, игры, викторины, акции, квесты, виртуальные путешествия, флешмобы, экскурсии, встречи с интересными людьми, информационные часы, дни журналов, книжные выставки и тому подобное.

Каждая городская библиотека будет организовывать мероприятия по своему собственному плану, с которым можно познакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы и в группах библиотек ВКонтакте.

Пока сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, летние чтения будут проходить в онлайн-режиме.

Например, «Библиотека – Центр детского чтения» в День защиты детей проводит для своих юных читателей онлайн-мастер-класс по изготовлению летней аппликации. А кроме того, всё время, пока доступ в библиотеки будет ограничен, устраивает онлайн-читки книг для своих самых маленьких читателей.

В нескольких городских библиотеках стартовали межрегиональные сетевые акции. В частности, Детская экологическая библиотека «Радуга» проводит ВКонтакте акцию «ВООК – симпатия лета». Ее частники будут рассказывать в социальной сети про свои любимые книги.

«Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева» проводит акцию «Ромашка – символ семьи». Участникам этой акции предлагают подготовить пост о художественных произведениях, в которых есть слово «ромашка».

Библиотека «Родник» приглашает присоединиться к акции «Каникулы на книжных страницах». Её участники будут размещать в социальных сетях рассказы о летнем отдыхе и о книжках про школьные каникулы.

Все, кто примет участие в сетевых акциях псковских городских библиотек, получат дипломы.

Школьники также могут принять участие в увлекательных онлайн-играх, в том числе в головоломках, по книгам современных авторов, которые можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.

Вдобавок библиотеки предлагают своим читателям поучаствовать в дистанционной игре «Не теряй времени – читай! На вопросы – отвечай!», а также посетить виртуальную книжную выставку «Больше позитива: выбирай и читай!». На этой выставке представлены лучшие современные книги, которые библиотекари предлагают обсудить. По её итогам в августе библиотеки составят рейтинг самых востребованных детьми и подростками книг.

Теги: #библиотека #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 183 человека
01.06.2020, 16:440 Путин назвал день голосования по Конституции РФ 01.06.2020, 16:400 Наталья Федорова приняла участие в митинге, посвященном началу летнего обучения в армии 01.06.2020, 16:370 49 рублей в день для безработного: хошь ешь - хошь гляди 01.06.2020, 16:330 Фракция «Справедливая Россия» в областном Собрании высоко оценила открытость власти
01.06.2020, 16:260 Эстония открыла въезд в страну 01.06.2020, 16:130 Из-за аварии в нескольких домах Пыталово отключат холодную воду 01.06.2020, 16:121 Парк «Россия — моя история» в Пскове рассчитывают достроить до конца года 01.06.2020, 16:080 Власти Пскова: Защита жизни, здоровья и прав детей - важная государственная задача
01.06.2020, 16:000 Субботник на территории детского дома провели псковские активисты. ФОТО 01.06.2020, 16:000 Как псковские святые русский город на Амуре защитили, расскажут на Александро-Невских беседах 01.06.2020, 15:490 Пьяного пенсионера на ВАЗе задержали полицейские в Усвятах 01.06.2020, 15:450 Антон Минаков: Встречи губернатора с депутатским корпусом необходимы
01.06.2020, 15:400 Улицы Гастелло и Полевую в Острове отремонтируют в рамках нацпроекта 01.06.2020, 15:362 Виктор Антонов: Только слаженная работа всех ветвей власти убережет население от последствий кризиса 01.06.2020, 15:330 Пушкин во время чумы: Георгий Василевич рассказал, как в этом году пройдут Дни русской культуры 01.06.2020, 15:290 В псковских библиотеках стартовали летние чтения для школьников
01.06.2020, 15:260 О мерах по борьбе с коронавирусом спросили псковские либерал-демократы у губернатора 01.06.2020, 15:230 Координатор реготделения ЛДПР: У нас практически сформирован список кандидатов на предстоящие выборы 01.06.2020, 15:110 112 человек укусили клещи за неделю в Псковской области 01.06.2020, 15:010 Результаты работы прошлого года и проблемы обсудили депутаты-единороссы на встрече с губернатором
01.06.2020, 14:521 Впервые в истории Ганзейские дни пройдут в виртуальном формате 01.06.2020, 14:440 Регионы с 1 июня могут принимать решения об открытии гостиниц, пансионатов и баз отдыха 01.06.2020, 14:400 Петр Алексеенко: КПРФ планирует закрыть не менее 50% вакансий на предстоящих выборах 01.06.2020, 14:310 В Порховском районе в проактивном режиме оформлено 27 сертификатов на маткапитал
01.06.2020, 14:250 Дмитрий Песков: Решение об открытии границ для иностранцев пока не принималось 01.06.2020, 14:170 До 11 июня в псковских налоговых инспекциях приостановлен прием граждан 01.06.2020, 14:100 В День защиты детей псковские энергетики напоминают правила электробезопасности 01.06.2020, 14:000 Новоржевский депутат: Неудовлетворительная оценка деятельности главы района - результат ее работы
01.06.2020, 13:530 Фотофакт: В Невеле началось благоустройство пешеходной зоны на улице Ломоносова 01.06.2020, 13:470 Дарья Козьякова: Мы сделали все, чтобы предварительное голосование «Единой России» прошло с соблюдением закона 01.06.2020, 13:410 Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону в приемной «Единой России» 01.06.2020, 13:370 Псковские таможенники пресекли ввоз 600 кг белорусской колбасы без документов
01.06.2020, 13:341 Около 500 тестов на коронавирус в день проводят псковские лаборатории 01.06.2020, 13:260 Псковская Кадастровая палата продолжает прием документов в выездном режиме 01.06.2020, 13:220 В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 960 тысяч человек 01.06.2020, 13:131 Председатель новоржевского Собрания: Пусть Софья Пугачева видит, что не все депутаты согласны с ее работой
01.06.2020, 13:131 Великолукский тренер показал мастер-класс по закаливанию 01.06.2020, 13:093 Александр Нестерук: Говорить о снятии коронавирусных ограничений в Псковской области очень рано 01.06.2020, 13:082 Путин объявит дату голосования по Конституции на этой неделе 01.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
01.06.2020, 12:560 Упавшее на кладбище дерево с прошлого года не могут убрать в Пушкиногорском районе 01.06.2020, 12:510 Автомобиль доставки пиццы попал в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.06.2020, 12:470 Коечного фонда для лечения коронавирусных больных в Псковской области хватает - Александр Нестерук 01.06.2020, 12:440 В Дновском районе зафиксирована самая высокая рождаемость по области
01.06.2020, 12:410 В Великолукском театре завершен 100-й сезон. ВИДЕО 01.06.2020, 12:350 Ремонтные работы начались на дороге до деревни Жидилов Бор 01.06.2020, 12:302 Правительство высказалось против ежемесячных выплат домохозяйкам 01.06.2020, 12:280 Александр Нестерук: Вопрос с заболевшими COVID-19 на Великолукском мясокомбинате под контролем
01.06.2020, 12:230 Семейный онлайн-квест стартовал в Псковской области 01.06.2020, 12:195 Александр Нестерук: Ситуация с коронавирусом в Псковской области ухудшается стремительно 01.06.2020, 12:170 В России количество официальных безработных превысило 2 млн 01.06.2020, 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области
01.06.2020, 12:053 Велосипедиста сбили в Пскове у шлагбаума городской больницы 01.06.2020, 11:580 Телевизор украл безработный из дачного дома в Локнянском районе 01.06.2020, 11:470 Александр Козловский: Как отец троих детей, точно знаю, что дети - это смысл жизни и радость 01.06.2020, 11:410 Двое пострадали в столкновении на улице Поземского ФОТО
01.06.2020, 11:330 Подрядчик приступает к нанесению разметки на дороге Струги Красные - Ляды 01.06.2020, 11:272 Новоржевские депутаты поставили «неуд» главе района Софье Пугачевой 01.06.2020, 11:250 Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики 01.06.2020, 11:160 Эстонский театр покажет спектакль «Алексей Каренин» на Пушкинском театральном фестивале
01.06.2020, 11:130 «Постскриптум»: Ситуация с «яблочными» главами и безальтернативные выборы в облсовпрофе 01.06.2020, 11:020 Итоги предварительного голосования «Единой России» в Псковской области подведут в течение недели 01.06.2020, 11:000 Сбербанк приготовил сюрпризы к Международному дню защиты детей 01.06.2020, 10:510 Более 10 магазинов открыты в одном из псковских торговых центров
01.06.2020, 10:500 «Гайд-парк»: Александр Нестерук расскажет о новых вспышках коронавируса в Псковской области 01.06.2020, 10:450 В Дновском районе женщина незаконно зарегистрировала в доме грузина 01.06.2020, 10:390 Владимир Путин распорядился о мерах поддержки транспорта в условиях коронавируса 01.06.2020, 10:320 В Пскове появился новый нерегулируемый перекресток
01.06.2020, 10:290 Большинство читателей ПЛН не поддерживают дистанционное голосование 01.06.2020, 10:160 Как пережить рабочую неделю - семь советов от известных псковичей 01.06.2020, 10:070 Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность детей при сдаче ЕГЭ 01.06.2020, 09:580 Пять лесных пожаров произошли в Псковской области за выходные
01.06.2020, 09:480 Александр Котов: Наша общая задача – создать условия для достойного развития подрастающего поколения 01.06.2020, 09:440 Водитель и пассажир «ИЖа» получили травмы после ДТП в Плюсском районе 01.06.2020, 09:385 Число больных коронавирусом в Псковской области увеличилось до 910 человек 01.06.2020, 09:310 Аварийный тополь спилят в Печорах по решению суда
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.