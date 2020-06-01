Общество

112 человек укусили клещи за неделю в Псковской области

112 человек укусили клещи в Псковской области за неделю с 21 мая по 27 мая, из них 33 - дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего с начала эпидемического сезона за помощью обратились 879 человек, из них 318 детей, что на 47,8% меньше в сравнении со среднемноголетними недельными данными. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся снизилось на 42,3%.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привиты 1488 человек, в том числе 51 ребенок. Серопрофилактика проведена 3 детям до 17 лет.

Акарицидные обработки проведены на площади 51,1 га (за неделю 0 Га), план 600 га. План по проведению акарицидных обработок выполнен на 8,5%. На территории лечебно-оздоровительных учреждений акарицидные обработки проведены на площади 4,5 га (за неделю 0), план 190 га. План по проведению акарицидных обработок выполнен на 2,37%.

С начала сезона исследовано 570 клещей, снятых с пострадавших (за неделю - 56). Из них выявлено положительных на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) - 18, на иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) – 49, на моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) – 16, на гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) -1.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте по адресу: улица Коммунальная, дом 23, телефон: 8-8112-56-55-63. На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам: город Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80; город Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90. Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00 с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью:

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Псковский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 23; телефон регистратуры: 8-8812-20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» по адресу: г. Псков, ул. Школьная, 24; телефон: 8-911-880-15-51, режим работы с 9:00 до 15:00, выходные дни - суббота, воскресенье.

- в кабинет инфекционных заболеваний ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» городская поликлиника №1 по адресу: г. Великие Луки, ул. Пионерская, 10; телефон: +7-811-53-3-82-24, режим работы с 8:00 до 13:00, выходные дни - суббота, воскресенье.