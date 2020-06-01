Общество

Псковские росгвардейцы поздравили сирот с Международным днем защиты детей

Псковские росгвардейцы посетили Областной центр семьи и поздравили ребят, оставшихся без попечения родителей, с Международным днем защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Росгвардии.

Стражи порядка организовали сладкий стол и вручили подарки, которые пригодятся детям для игр и развития на улице, помогут скоротать время в их общем доме.

Росгвардейцы пожелали воспитанникам счастливых каникул, напомнив правила безопасного поведения на улице и в помещении.

Дети поблагодарили гостей и вручили им подарки, сделанные своими руками, также заместитель директора центра Марина Бельгесова выразила благодарность росгвардейцам за проявленное внимание и заботу.