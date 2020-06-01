Общество

Власти Пскова: Защита жизни, здоровья и прав детей - важная государственная задача

Глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава города Елена Полонская поздравили местных жителей с Международным Днем защиты детей.

«Ежегодно с началом лета приходит прекрасный праздник, посвященный детям ,- Международный День защиты детей. Его отмечают во всем мире, потому что дети - это наше будущее. Защита жизни, здоровья и прав детей - важная государственная задача, которая является приоритетным направлением в деятельности местной власти. Наше отношение к детям, к их талантам и творчеству - залог успешного будущего Пскова, страны. В этот день хочется выразить особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших детей и стремится воспитать настоящую личность и привить ценности патриотизма и любви к Пскову», - говорится в поздравлении.

Руководство Пскова пожелало каждой семье уюта, благополучия и взаимного уважения, детям - новых открытий, хорошего настроения и исполнения всех желаний.