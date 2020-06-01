Общество

Детские лагеря в России могут открыть с 1 июля

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России позволяет начать детский отдых с 1 июля, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эксперты говорят, что «пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля». В том числе речь идет и о федеральных оздоровительных лагерях — «Артека», «Орленке», «Океана» и «Смене».

Напомним, ранее Минпросвещения России рекомендовал субъектам РФ открыть летние смены в детских оздоровительных лагерях с 1 июля, однако сроки могут сдвинуть как на более ранний, так и на более поздний период, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

При этом в РСТ заявили, что многие детские лагеря отдыха этим летом не рассчитывают открыться из-за неопределенности с коронавирусными рекомендациями Роспотребнадзора и ввиду отсутствия господдержки. Так оценила ситуацию пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она пояснила, что сейчас важно получить от властей четкий и выполнимый регламент, что делать, если кто-то из детей заболеет коронавирусом. Этот регламент необходимо предварительно обсудить с представителями турбизнеса. Она подчеркнула, что лагеря не готовы взять на себя брать инициативу и ответственность без разъяснений. Так что, многие сразу принимают решение вообще не открываться.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе детских лагерей в условиях пандемии коронавируса. Так, лагеря смогут открыться не ранее, чем на третьем этапе снятия ограничений. Родители смогут отправить детей только в те лагеря, которые находятся в регионе проживания. Дети, проживающие в городах федерального значения, смогут отдыхать в субъектах РФ, граничащих с ними.