Общество

Сбербанк разъясняет процедуру перечисления выплат господдержки семей с детьми

Сбербанк информирует, что в соответствии с указом президента РФ 317 от 11.05.2020 года сегодня начались выплаты на детей в возрасте 3–16 лет.

При зачислении выплат на детей через Сбербанк часть клиентов получают СМС-сообщения о зачислении пенсии, поскольку выплаты идут по линии Пенсионного Фонда России. Для более корректного информирования населения Сбербанк дополнительно направляет клиентам информационное сообщение, в котором указано, что это зачисление пособия на детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения банка, выплаты будут идти до октября. Заявление на единовременную выплату на детей можно подать также до первого октября. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране. Ребенок тоже должен иметь российское гражданство, и 16 лет ему должно исполниться не позднее 1 июля.

Более подробно о выплатах и о том, как оформить их, можно узнать на сайте банка.