Общество

Парк «Россия — моя история» в Пскове рассчитывают достроить до конца года

Парк «Россия — моя история» в Пскове рассчитывают достроить до конца года. Об этом сообщил на свой странице в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«На очередном совещании по вопросу строительства мультимедийного парка «Россия — моя история» обсудили первые наработки по его тематическому наполнению», - сообщил глава региона. Так, по его словам, созданы 5 универсальных тем регионального раздела:

«Богата и славна земля псковская»,



«Россия начинается здесь»,

«Россия начинается здесь»,

«Господин Псков»,



«Господин Псков», «Богатырская застава земли русской»,



«Мировое наследие земли псковской».

Данные разделы охватывают целый ряд исторических персонажей, в том числе княгиню Ольгу, князя Довмонта, посадника Бориса, старца Филофея, Ивана Шуйского, Афанасия Ордина-Нащокина, Модеста Мусоргского, Патриарха Тихона.

«Псковская история богата великими людьми, которые оставили большой след в культуре и науке нашей страны, и мультимедийный парк в полной мере будет раскрывать их наследие. Технические вопросы практически решены, и до конца года строительство мы рассчитываем закончить», - подчеркнул Михаил Ведерников.