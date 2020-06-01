Общество

Наталья Федорова приняла участие в митинге, посвященном началу летнего обучения в армии

Летний период обучения стартовал сегодня, 1 июня, в 104-м гвардейском десантно-штурмовом ордена Кутузова Краснознаменном полку 76-й воздушно-десантной дивизии, дислоцирующемся на территории Псковского района. По традиции, перед началом учебного периода на плацу части прошел торжественный митинг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района.

В митинге принял участие весь личный состав войсковой части, ветераны прославленного подразделения и гости, среди которых была глава Псковского района Наталья Федорова.

Выступая перед военнослужащими, она пожелала всем больших успехов в боевой подготовке, хороших и отличных результатов по итогам летнего периода обучения, а самое главное - крепкого здоровья в этот непростой для всех период, так как даже торжественным маршем военнослужащим в этот раз пришлось идти в защитных масках.