Общество

Велодорожки и новая брусчатка появятся в сквере на Труда и Энтузиастов до конца года

Администрация Пскова объявила аукцион на благоустройство территории общего пользования – парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 33 млн 235 тыс. 737,26 рублей.

Техническим заданием предусмотрено:

- демонтажные работы;

- устройство пешеходных дорожек с покрытием из асфальтобетонной смеси;

- устройство велосипедных дорожек с покрытием из асфальтобетонной смеси;

- ремонт пешеходных дорожек с покрытием из асфальтобетонной смеси;

- устройство покрытия из тротуарной плитки (брусчатки) у памятника «Стражам границы» и в местах установки скамеек;

- озеленение;

- установка малых архитектурных форм;

- нанесение дорожной разметки на велодорожках;

- устройство подсветки памятника «Стражам границы» (грунтовый LED светильник с поворотными оптическими секциями).

Планируется установка 186 малых архитектурных форм: пяти велопарковок, 43 скамеек со спинкой и подлокотниками, 72 скамеек без спинки, 62 урн для мусора с креплениями, 4 информационных уличных тактильных стенда.

Срок выполнения работ - по 16 ноября 2020 года