Общество

37 человек заболели COVID-19 в психоневрологическом интернате Дновского района

В Моринском психоневрологическом интернате, расположенном в Дновском районе, выявлены заболевшие с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщается на официальных страницах штаба по борьбе с коронавирусом по Псковской области.

Всем постояльцам и обслуживающему персоналу были сделаны тесты на наличие/отсутствие новой коронавирусной инфекции. По их результатам:

из 49 постояльцев коронавирус подтвердился у 30 человек, из них 17 уже госпитализированы, еще 13 будут госпитализированы в течение сегодняшнего дня;

из 29 сотрудников заболели 7 человек, они все госпитализированы.

Все необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия были проведены в полном объёме.

В ближайшее время планируется проведение эпидемиологического расследования на предмет того, как новая коронавирусная инфекция попала в данное учреждение.