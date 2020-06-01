37 человек заболели COVID-19 в психоневрологическом интернате Дновского района

В Моринском психоневрологическом интернате, расположенном в Дновском районе, выявлены заболевшие с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщается на официальных страницах штаба по борьбе с коронавирусом по Псковской области.
Всем постояльцам и обслуживающему персоналу были сделаны тесты на наличие/отсутствие новой коронавирусной инфекции. По их результатам:
Все необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия были проведены в полном объёме.
В ближайшее время планируется проведение эпидемиологического расследования на предмет того, как новая коронавирусная инфекция попала в данное учреждение.