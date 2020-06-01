Общество

На территории СИЗО-1 установили аппарат видеосвязи

На территории СИЗО-1 администрация учреждения организовала установку аппарата видеосвязи с возможностью проведения видеосвиданий осужденных со своими близкими. Решение об установке цифрового видеотаксофона было принято специально для удобства родственников осужденных, отбывающих срок в отряде по хозяйственному обслуживанию.

Терминал для видеопереговоров установлен в одном из помещений на территории учреждения и представляет собой аппарат с сенсорным экраном, трубкой и фронтальной видеокамерой. Видеозвонки учитываются администрацией как телефонные переговоры, на которые согласно действующему законодательству ограничений нет. Поэтому подобное общение может происходить ежедневно, с ограничением лишь по времени - до 15 минут, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Добавим, подобные терминалы внедрены и успешно реализуют свои функции уже в нескольких исправительных колониях Псковской области: ИК-3, ИК-4 и ИК-6.

«Мы стремимся к тому, чтобы осужденные в каждом из наших подведомственных учреждений имели такую возможность, ведь в условиях нынешнего времени это более чем востребованная мера», - подчеркнул начальник отделения по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.