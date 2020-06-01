Общество

Псковский МФЦ ведет прием документов на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет

Подать документы на единовременную выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Услуга реализуется в рамках заключенного соглашения между региональными отделениями МФЦ и Пенсионного фонда РФ.

Данный сервис особенно актуален для тех семей, у которых отсутствует техническая возможность оформить выплату в электронном виде посредством сайта Госуслуги.ру или в отделениях Пенсионного фонда. Для подачи документов необходимо осуществить предварительную запись, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Забронировать электронный талон можно через официальное мобильное приложение «Мои документы Онлайн», а также обратиться в дежурное окно непосредственно в отделе приема заявителей. Пакет необходимых документов включает в себя паспорт и СНИЛС заявителя (матери или отца), свидетельство о рождении и СНИЛС детей, а также реквизиты счета для получения денежных средств.

«Отдельно хотелось бы поблагодарить за тесное и конструктивное сотрудничество региональный Комитет по социальной защите и Отделение пенсионного фонда по Псковской области, которое позволило в кратчайшие сроки организовать на площадке МФЦ предоставление таких востребованных мер социальной поддержки. Наше взаимодействие на этом не прекращается и запланировано дальнейшее расширение перечня государственных услуг для реализации принципа „одного окна“ в полном объеме», - отметила руководитель МФЦ региона Екатерина Ершова.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина право на социальную выплату в размере 10 тыс. рублей имеют все семьи с детьми, являющимися гражданами Российской Федерации. Мера поддержки полагается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно. Выплаты средств в рамках социальной поддержки в Псковской области уже ведутся.

Дополнительную информацию можно получить во всех отделах МФЦ Псковской области, номера телефонов которых доступны на официальном сайте mfc.pskov.ru. Обратиться можно также на «горячую линию» МФЦ 8-800-100-60-11 и в социальные сети: ВКонтакте «МФЦ Псковской области» и Инстаграм @mfc_pskov.