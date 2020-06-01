Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Нескучная самоизоляция
Недооцененный город
Найти и обезвредить
Пушкинский фестиваль онлайн
рывок нацпроекта «культура»
Гонки по вертикали
Зрелище для плебеев
Рейтингомер: о логике и справедливости
О коронавирусе и дистанционном мучении
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 01.06.2020 12:119 946 человек заразились коронавирусом в Псковской области 01.06.2020 22:280 Без народной поддержки изменения в Конституцию не вступят в законную силу - Андрей Турчак 01.06.2020 22:160 На этой неделе псковичи смогут увидеть лунное затмение 01.06.2020 21:420 Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» стартовал в регионе 01.06.2020 21:370 Распространение большого баклана, редких грибов и насекомых изучат юные псковичи 01.06.2020 21:200 Псковский МФЦ ведет прием документов на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет
 
 
 
Самое популярное 28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 26.05.2020 13:4011 Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский МФЦ ведет прием документов на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет

01.06.2020 21:20|ПсковКомментариев: 0

Подать документы на единовременную выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области. Услуга реализуется в рамках заключенного соглашения между региональными отделениями МФЦ и Пенсионного фонда РФ.

Данный сервис особенно актуален для тех семей, у которых отсутствует техническая возможность оформить выплату в электронном виде посредством сайта Госуслуги.ру или в отделениях Пенсионного фонда. Для подачи документов необходимо осуществить предварительную запись, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

Забронировать электронный талон можно через официальное мобильное приложение «Мои документы Онлайн», а также обратиться в дежурное окно непосредственно в отделе приема заявителей. Пакет необходимых документов включает в себя паспорт и СНИЛС заявителя (матери или отца), свидетельство о рождении и СНИЛС детей, а также реквизиты счета для получения денежных средств.

«Отдельно хотелось бы поблагодарить за тесное и конструктивное сотрудничество региональный Комитет по социальной защите и Отделение пенсионного фонда по Псковской области, которое позволило в кратчайшие сроки организовать на площадке МФЦ предоставление таких востребованных мер социальной поддержки. Наше взаимодействие на этом не прекращается и запланировано дальнейшее расширение перечня государственных услуг для реализации принципа „одного окна“ в полном объеме», - отметила руководитель МФЦ региона Екатерина Ершова.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина право на социальную выплату в размере 10 тыс. рублей имеют все семьи с детьми, являющимися гражданами Российской Федерации. Мера поддержки полагается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно. Выплаты средств в рамках социальной поддержки в Псковской области уже ведутся.

Дополнительную информацию можно получить во всех отделах МФЦ Псковской области, номера телефонов которых доступны на официальном сайте mfc.pskov.ru. Обратиться можно также на «горячую линию» МФЦ 8-800-100-60-11 и в социальные сети: ВКонтакте «МФЦ Псковской области» и Инстаграм @mfc_pskov.

Теги: #поддержка #выплаты #дети #социальная сфера #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 261 человек
01.06.2020, 22:460 Пушкинского «Евгения Онегина» чаще других книг слушают в аудиоформате поклонники поэзии 01.06.2020, 22:281 Без народной поддержки изменения в Конституцию не вступят в законную силу - Андрей Турчак 01.06.2020, 22:160 На этой неделе псковичи смогут увидеть лунное затмение 01.06.2020, 22:072 Реплика Донецкого: Карантин второй свежести
01.06.2020, 21:590 В Порховском районе завершились работы по устройству монолитной конструкции мостового перехода. ВИДЕО 01.06.2020, 21:420 Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» стартовал в регионе 01.06.2020, 21:370 Распространение большого баклана, редких грибов и насекомых изучат юные псковичи 01.06.2020, 21:200 Псковский МФЦ ведет прием документов на выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет
01.06.2020, 21:190 День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным 01.06.2020, 21:140 Участниками онлайн-акции «Цветы жизни» стали более 150 жителей Пскова и области 01.06.2020, 21:070 Жителей Пушкинских Гор просят внести предложения по благоустройству общественных территорий 01.06.2020, 21:000 Движение автобусов по междугородным маршрутам возобновляется в Псковской области
01.06.2020, 20:520 За неделю самым частым видом ДТП в Псковской области стал наезд на препятствие 01.06.2020, 20:471 Возгорание рефрижератора для трупов в Петербурге не повредило тела 01.06.2020, 20:392 В Псковской области вырос оборот розничной торговли 01.06.2020, 20:201 Сбербанк разъясняет процедуру перечисления выплат господдержки семей с детьми
01.06.2020, 20:090 Псковичи смогут посетить ФНС с 15 июня по предварительной записи 01.06.2020, 19:590 О советских литераторах-именинниках — продолжателях традиций Пушкина вспоминают в музее-заповеднике «Михайловское» 01.06.2020, 19:450 На повороте на Родину затруднено движение из-за ДТП 01.06.2020, 19:400 ДТП произошло на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО
01.06.2020, 19:390 176 кг продуктов передал фонд «Добрый город» в Опочку для семей с детьми 01.06.2020, 19:360 Коронавирус-праймериз, или Политика в нитриловых перчатках 01.06.2020, 19:260 Петр Алексеенко: Мы получили ответы на вопросы, которые озвучили администрации области 01.06.2020, 19:210 Изменился расчет периода предоставления сведений о доходах семей, получающих выплату из маткапитала
01.06.2020, 19:140 Детский омбудсмен попросила правительство о выплатах и за детей 16 и 17 лет 01.06.2020, 19:030 Кому анализы на коронавирус делают бесплатно, рассказали в комитете по здравоохранении Псковской области 01.06.2020, 18:341 Заканчивается срок подачи заявлений от налогоплательщиков на безвозмездную субсидию за апрель 2020 года 01.06.2020, 18:260 На территории СИЗО-1 установили аппарат видеосвязи
01.06.2020, 18:130 Псков отмечает День защиты детей в самоизоляции. ФОТО 01.06.2020, 18:060 Великолучанам рассказали об особенностях трудоустройства старшеклассников 01.06.2020, 18:000 Обеспечение сельских жителей чистой водой и лекарствами обсудили коммунисты с Михаилом Ведерниковым 01.06.2020, 17:580 До +20 градусов ожидается завтра в Псковской области
01.06.2020, 17:462 Сотрудники псковской «Мехуборки» о нюансах работы на мусоровозе, хитрых дворниках и человеке в контейнере 01.06.2020, 17:390 «Сказку о Салтане и Гвидоне» дарят в День защиты детей театр «Пушкинская школа» и музей-заповедник «Михайловское» 01.06.2020, 17:380 О правилах безопасного использования газа напоминают псковичам 01.06.2020, 17:321 Велодорожки и новая брусчатка появятся в сквере на Труда и Энтузиастов до конца года
01.06.2020, 17:210 Попытку ввоза 500 кг говядины в антисанитарных условиях пресекли псковские пограничники 01.06.2020, 17:210 Крупную партию немаркированной табачной продукции изъяли псковские полицейские 01.06.2020, 17:150 Псковские росгвардейцы поздравили сирот с Международным днем защиты детей 01.06.2020, 17:142 Михаил Ведерников: Благодаря введенным ограничениям главные герои в жизни каждого родителя находятся в безопасности
01.06.2020, 17:100 Детские лагеря в России могут открыть с 1 июля 01.06.2020, 17:000 В Псковской областной библиотеке стартовал проект «Книжный антинаркофест» 01.06.2020, 16:465 37 человек заболели COVID-19 в психоневрологическом интернате Дновского района 01.06.2020, 16:447 Путин назвал день голосования по Конституции РФ
01.06.2020, 16:401 Наталья Федорова приняла участие в митинге, посвященном началу летнего обучения в армии 01.06.2020, 16:378 49 рублей в день для безработного: хошь ешь - хошь гляди 01.06.2020, 16:333 Фракция «Справедливая Россия» в областном Собрании высоко оценила открытость власти 01.06.2020, 16:260 Эстония открыла въезд в страну
01.06.2020, 16:130 Из-за аварии в нескольких домах Пыталово отключат холодную воду 01.06.2020, 16:126 Парк «Россия — моя история» в Пскове рассчитывают достроить до конца года 01.06.2020, 16:080 Власти Пскова: Защита жизни, здоровья и прав детей - важная государственная задача 01.06.2020, 16:000 Субботник на территории детского дома провели псковские активисты. ФОТО
01.06.2020, 16:001 Как псковские святые русский город на Амуре защитили, расскажут на Александро-Невских беседах 01.06.2020, 15:490 Пьяного пенсионера на ВАЗе задержали полицейские в Усвятах 01.06.2020, 15:450 Антон Минаков: Встречи губернатора с депутатским корпусом необходимы 01.06.2020, 15:400 Улицы Гастелло и Полевую в Острове отремонтируют в рамках нацпроекта
01.06.2020, 15:366 Виктор Антонов: Только слаженная работа всех ветвей власти убережет население от последствий кризиса 01.06.2020, 15:330 Пушкин во время чумы: Георгий Василевич рассказал, как в этом году пройдут Дни русской культуры 01.06.2020, 15:290 В псковских библиотеках стартовали летние чтения для школьников 01.06.2020, 15:260 О мерах по борьбе с коронавирусом спросили псковские либерал-демократы у губернатора
01.06.2020, 15:230 Координатор реготделения ЛДПР: У нас практически сформирован список кандидатов на предстоящие выборы 01.06.2020, 15:111 112 человек укусили клещи за неделю в Псковской области 01.06.2020, 15:010 Результаты работы прошлого года и проблемы обсудили депутаты-единороссы на встрече с губернатором 01.06.2020, 14:521 Впервые в истории Ганзейские дни пройдут в виртуальном формате
01.06.2020, 14:440 Регионы с 1 июня могут принимать решения об открытии гостиниц, пансионатов и баз отдыха 01.06.2020, 14:400 Петр Алексеенко: КПРФ планирует закрыть не менее 50% вакансий на предстоящих выборах 01.06.2020, 14:310 В Порховском районе в проактивном режиме оформлено 27 сертификатов на маткапитал 01.06.2020, 14:250 Дмитрий Песков: Решение об открытии границ для иностранцев пока не принималось
01.06.2020, 14:170 До 11 июня в псковских налоговых инспекциях приостановлен прием граждан 01.06.2020, 14:100 В День защиты детей псковские энергетики напоминают правила электробезопасности 01.06.2020, 14:003 Новоржевский депутат: Неудовлетворительная оценка деятельности главы района - результат ее работы 01.06.2020, 13:530 Фотофакт: В Невеле началось благоустройство пешеходной зоны на улице Ломоносова
01.06.2020, 13:470 Дарья Козьякова: Мы сделали все, чтобы предварительное голосование «Единой России» прошло с соблюдением закона 01.06.2020, 13:410 Депутаты ответят на вопросы псковичей по телефону в приемной «Единой России» 01.06.2020, 13:370 Псковские таможенники пресекли ввоз 600 кг белорусской колбасы без документов 01.06.2020, 13:341 Около 500 тестов на коронавирус в день проводят псковские лаборатории
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.