Общество

Обеспечение сельских жителей чистой водой и лекарствами обсудили коммунисты с Михаилом Ведерниковым

Представители коммунистической партии в Псковско собластном Собрании депутатов провели встречу с главой региона Михаилом Ведерниковым, на которой обсудили результаты деятельности администрации области за прошлый год и вопросы, чаще всего возникающие при общении с избирателями.

Один из таких проблемных вопросов – снабжение жителей сельских населенных пунктов чистой питьевой водой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания. «В последнее время много обращений от жителей Псковского района: в Писковичах необходима резервная скважина, в деревне Родина – жалобы на плохое качество воды. В деревнях рушатся водонапорные башни, насосы выходят из строя, ремонтировать систему водоснабжения дорого, у населения таких средств нет», - озвучил проблему руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко.

«Регион активно участвует в федеральном проекте «Чистая вода», проектируется много объектов», - дал короткий комментарий Михаил Ведерников, предоставив слово для более подробной информации своему профильному заместителю.

Вице-губернатор Василий Осипов сначала ответил по конкретным объектам – в деревне Родина в настоящее время ведутся работы по проектированию станции водоочистки, федеральные средства на строительство которой в размере 90 млн рублей придут в регион в следующем году.

«В целом, по федеральному проекту «Чистая вода» в наш регион будет направлено более миллиарда рублей к 2024 году, и сейчас мы тщательно разрабатываем проектно-сметную документацию и готовимся к тому, чтобы эти деньги освоить», - отметил Василий Осипов.

По словам вице-губернатора, часть мероприятий по реконструкции водоснабжения сельских населенных пунктов проводится за счет средств областного бюджета с софинансированием муниципальных районов – работы начнутся в Бежаницах, в Островском, Бежаницком, Великолукском районах.

«Работа проводится, но нужна, в том числе, и инициатива глав муниципалитетов», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Еще один поднятый коммунистами вопрос был связано с лекарственным обеспечением. «Если в Пскове есть возможность обратиться в аптеку и оперативно получить льготное лекарство, то для сельских жителей, особенно отдалённых деревень, это бывает трудно сделать. Люди приезжают из деревни в районный центр, а нужного лекарства нет. Наверное, надо как-то заранее медикаменты заказывать, проводить централизованные закупки», - озвучил обращение избирателей Пётр Алексеенко.

Губернатор предложил адресно разобраться по каждому такому случаю, усомнившись, что проблема носит системный характер. «В прошлом году, действительно, было много жалоб по льготным лекарствам, но с начала этого года к нам поступило всего 2-3 обращения, и то они были связаны не с дефицитом лекарств, а с заменой препарата. Конкурсы проведены, лекарства закуплены и имеются в достаточном количестве», - ответил Михаил Ведерников.

В ходе дальнейшего общения депутаты-коммунисты обсудили с губернатором темпы газификации области, организацию работы общественного транспорта, ремонт дорожной сети, а также меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.