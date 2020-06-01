Общество

Псков отмечает День защиты детей в самоизоляции. ФОТО

Впервые за много лет в Международный день защиты детей в Пскове не организованы праздничные площадки, концерты и массовые развлечения. В этот раз в условиях борьбы с коронавирусом мероприятия в таком формате не проходят.

Ранее в городе каждый год для юных псковичей администрация города и сообщество «Добрый Псков» организовывали развлекательную программу, в рамках которой дети и их родители могли провести время на различных интерактивных площадках. В Детском парке, Летнем саду, Финском парке устраивали игры, мастер-классы, эстафеты и концерты.