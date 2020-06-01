Общество

Кому анализы на коронавирус делают бесплатно, рассказали в комитете по здравоохранении Псковской области

Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на вопрос жительницы региона, размещенном на портале губернатор60.рф, рассказала, в каких случаях анализ на COVID19 делается бесплатно.

«Назначение исследования пациентам на коронавирусную инфекцию проводится лечащим врачом по медицинским и эпидемиологическим показаниям, в рамках исполнения утвержденных методических рекомендаций, - отметила глава комитета. - При назначении исследования лечащим врачом анализ ПЦР проводится на бесплатной основе в ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД». При наличии симптоматики ОРВИ, температуры забор материала совершается на дому по решению лечащего врача. Лаборатория ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» проводит исследование на платной основе пациентам без клинических проявлений».

Марина Гаращенко также напомнила, что важным является в течение заболевания ОРВИ соблюдение Вами самоизоляции и обязательное использование масок и перчаток, в том числе по окончании острого периода на весь срок проведения в области ограничительных мероприятий.

Ранее, отвечая на другой вопрос, председатель комитета подробно рассказал о мероприятиях, предпринятых регионом для противодействия угрозе распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, в регионе при администрации области создан возглавляемый губернатором области оперативный штаб. Сформирована нормативно-правовая база обеспечения ограничительных мероприятий. Проведена мобилизация системы здравоохранения с перепрофилированием коечного фонда для оказания медицинской помощи в условиях стационаров и организована работа поликлинического звена по оказанию помощи в амбулаторных условиях пациентам зараженным коронавирусом. Созданы обсерваторы для обеспечения наблюдения пациентов из групп риска по заражению коронавирусной инфекцией.

Функционирует «горячая линия» для информирования граждан.

Организована деятельность двух ПЦР лабораторий для своевременной диагностики новой коронавирусной инфекции. Обеспечена закупка и доставка в регион средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Проведена мобилизация медицинских кадров с перераспределением по медицинским организациям, с целью повышения квалификации проведено обучение медицинских работников диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

В рамках организации оказания первичной медицинской помощи на постоянной основе проводится обеспечение работы ФАПов, их реконструкция, оснащение оборудованием, дополнительно внедрена в работу деятельность мобильных ФАПов.