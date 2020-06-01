Общество

176 кг продуктов передал фонд «Добрый город» в Опочку для семей с детьми

Благотворительный фонд «Добрый город» отправил благотворительной организации «Помощь людям», город Опочка 176 килограмм продуктов. Семьи с детьми получат продуктовые наборы в рамках Международного дня защиты детей.

Как сообщили Псковской ленте Новостей, продукты были собраны в ходе проекта фонда «Дари еду!» совместно с магазинами «Лента». Псковичи могут принять участие в благотворительном сборе продуктов, посещая магазины «Лента». Для этого необходимо купить любые продукты длительного хранения и положить их в специальную тележку на входе в магазин. Все продукты из этих тележек передаются волонтерам БФ «Добрый город» и затем распределяются между некоммерческими организациями Псковской области, которые занимаются адресной помощью людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, акция стартовала в апреле этого года. За время ее реализации передано более 600 килограмм продуктовых наборов.